Пандемия коронавируса не повлияла на объемы производимого в Дагестане молока

Махачкала, 8 марта. В 2020 году в Дагестане произведено более 900 тысяч тонн молока, сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде. За год этот показатель не претерпел существенных изменений, уточнили в ведомстве.

При этом в республике переработано свыше 100 тысяч тонн молока. В основном из него местными предприятиями изготавливаются сыры.

«В 2020 году в Дагестане произведено более 900 тысяч тонн молока. Несмотря на влияние пандемии коронавирусной инфекции, в республике удалось сохранить объемы 2019 года. В прошлом году предприятиями региона переработано 105 тысяч тонн молока. Большая часть сырья использовалась для изготовления сыров, еще семь предприятий занимаются производством мороженого», — отметил собеседник ФАН.

Он добавил, что также в регионе ведется подготовка к обязательной маркировке молочной продукции. Даты ее начала зависят от вида и срока хранения товара: для сыров и мороженного маркировка станет обязательной уже с 1 июня 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — с 1 сентября, со сроком хранения менее 40 суток — с 1 декабря текущего года.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане зафиксированы самые низкие цены на хлеб. В республике его ежегодно производится 250 тысяч тонн, а средняя цена в настоящее время составляет чуть более 30 рублей.