Немецкие экологи высказались против СПГ из США

Берлин, 8 марта. Немецкая организация экологов DUH, выступающая с критикой проекта «Северный поток — 2», высказалась против поставок в Германию сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Представители организации считают, что Германия не нуждается в чьем-либо газе, поскольку мировой спрос на этот энергоноситель регулярно сокращается. До этого DUH неоднократно оспаривала все разрешения, выдаваемые немецкими властями на строительство «Северного потока — 2». В связи с этим даже возникали подозрения в ангажированности организации.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с «Российской газетой» отметил, что трубопроводный газ с точки зрения климатических рисков и выбросов CO2 безопаснее, чем СПГ. Газопровод — статический объект, находящийся под постоянным контролем, а транспортировка СПГ по морю — это всегда риски аварий и нештатных ситуаций.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа от побережья России до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие СПГ на европейский рынок, и Украина, которая не желает потерять статус главного транзитера российского газа в Европу.

Компания Uniper ранее сообщила, что «Северный поток — 2» завершен на 98%. Представители концерна отметили, что газопровод необходим не только для Германии, но и для Европы в целом, так как обеспечит прямые поставки российского газа, пишет «ФедералПресс».