Российский препарат «Спутник V» начнут производить в Италии

Москва, 8 марта. Вакцину от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V» начнут производить в Италии с июля, сообщается в пресс-релизе Итало-Российской торговой палаты.

Соглашение о производстве препарата подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская компания Adienne Pharma&Biotech. Предложение о подписании соглашения для местного производства поступило от Adrienne Pharma&Biotech с поддержкой Итало-Российской торговой палаты.

Это первое среди европейских государств подобное соглашение. Благодаря решению появятся новые рабочие места и сотрудники смогут полностью регулировать производственный процесс лекарства. До конца года планируют изготовить десять миллионов доз вакцины. Торговая палата способствовала переговорам между итальянской и российской сторонами.

До этого сообщалось, что промышленное производство препарата «Спутник V» начнется в Белоруссии. Об этом заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.