Звезда «Склифосовского» Мария Куликова показала свое фото без фильтров

Москва, 8 марта. Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова восхитила поклонников, показав снимок без фильтров. Фанаты обратили внимание на естественную красоту актрисы.
Честное селфи без обработки 43-летняя артистка выложила на своей странице в Instagram. На фото Куликова с легким макияжем и прической из локонов смотрит в камеру.
Подписывать фотографию звезда «Склифосовского» не стала, поставив лишь эмодзи в виде солнца, выглядывающего из-за облака. Поклонники оставили под снимком множество комплиментов и поздравили Куликову с 8 Марта.
«Как прекрасна! С праздником, наша любимая девочка!»;
«Какая же невероятная мадам!»;
«С праздником, Машенька! Любите и будьте любимы!»;
«Моя девочка-весна, с праздником!»;
«Такая весенняя, нежная», — написали комментаторы.
Мария Куликову играет в «Склифосовском» возлюбленную персонажа, роль которого исполняет Максим Аверин. Артистам нередко приходится изображать ссоры на съемочной площадке. Во время одного из таких «конфликтов» Аверин настолько вжился в роль, что ударил Куликову по лицу.