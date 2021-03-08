Звезда «Склифосовского» Мария Куликова показала свое фото без фильтров

Москва, 8 марта. Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова восхитила поклонников, показав снимок без фильтров. Фанаты обратили внимание на естественную красоту актрисы.

Честное селфи без обработки 43-летняя артистка выложила на своей странице в Instagram. На фото Куликова с легким макияжем и прической из локонов смотрит в камеру.

Подписывать фотографию звезда «Склифосовского» не стала, поставив лишь эмодзи в виде солнца, выглядывающего из-за облака. Поклонники оставили под снимком множество комплиментов и поздравили Куликову с 8 Марта.

«Как прекрасна! С праздником, наша любимая девочка!»; «Какая же невероятная мадам!»; «С праздником, Машенька! Любите и будьте любимы!»; «Моя девочка-весна, с праздником!»; «Такая весенняя, нежная», — написали комментаторы.

Мария Куликову играет в «Склифосовском» возлюбленную персонажа, роль которого исполняет Максим Аверин. Артистам нередко приходится изображать ссоры на съемочной площадке. Во время одного из таких «конфликтов» Аверин настолько вжился в роль, что ударил Куликову по лицу.