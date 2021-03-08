Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло в Севастополе

Севастополь, 8 марта. Шесть человек получили травмы в лобовом ДТП в Севастополе. Спасателям пришлось извлекать одного пострадавшего из заблокированного автомобиля.

Дорожная авария произошла в Нахимовском районе города. Два отделения пожарно-спасательной части выехали на место, сообщает пресс-служба местного управления МЧС России.

Шесть человек получили различные повреждения, в том числе пострадали два ребенка. Сотрудники МЧС провели деблокировку одного пострадавшего. Информация по госпитализации не сообщается. Пробка не образовалась в результате аварии.

В ликвидации последствий ДТП участвовали две единицы спецтехники и шесть человек. На месте также работали представители центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города, сотрудники скорой помощи и ГИБДД.