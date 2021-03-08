Родные Анны Кастельянос скрывают детали погребения артистки

Санкт-Петербург, 8 марта. Семья экс-участницы рейв-группы Little Big Анны Каст (Кастельянос) держит в тайне информацию о прощании и похоронах артистки. Все это несмотря на то, что сама Анна была открытым и очень публичным человеком.

«Семья скрывает даты и прощания, и похорон. Не известно ничего, может быть, уже и похоронили ее, неизвестно», — рассказал источник из близкого окружения экс-участницы Little Big.

Корреспондент ФАН также связался с родственницей Анны Кастельянос. Она категорически отказалась общаться.

«Я не буду давать никаких комментариев. Это личное дело семьи», — заявила родственница и повесила трубку.

Ранее ФАН сообщил о том, что 39-летняя артистка была найдена мертвой в своей квартире в Петербурге.