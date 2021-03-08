«Нас ждет горячая весна»: эксперт оценил готовность Украины к войне в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбасс. Операция может начаться весной-летом текущего года. С таким заявлением в интервью ФАН выступил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Кот в интервью российскому военкору Юрию Котенку рассказал, что ВСУ в настоящий момент заняты концентрацией сил на линии соприкосновения. Военный добавил, что некоторое время назад Народная милиция ДНР получила информацию от украинского перебежчика, который подтвердил подготовку армии Украины к прорыву в Донбассе и выдал месторасположение техники ВСУ. Кот высказал предположение, что киевские силовики, вероятно, ударят по республике в районе города Докучаевска и Еленовки.

«Я думаю, они готовятся в этом году пойти на прорыв. Не знаю, весной это будет или летом. Мы недавно на Еленовке приняли перебежчика из ВСУ. Он рассказывал, что наступление было запланировано на 15 февраля. Также показал, где находится украинская техника. Таким образом, он подтвердил наши догадки о том, что Украина готовит удар. Скорее всего, Киев пойдет в наступление в районе Докучаевска и Еленовки, чтобы отделить ДНР от ЛНР», — сказал солдат армии ДНР.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что планы Киева на февральское наступление были сорваны благодаря огласке информации о готовящейся операции. Но украинские власти не отказались от своих планов отрезать ДНР от ЛНР и выйти на границу с Российской Федерацией.

«Что касается 15 февраля, я делал также по этому поводу прогноз. Скорее всего, обнародование этой информации повлияло на то, что Вооруженные силы Украины были вынуждены отменить наступление. Но факт остается фактом. Поведение киевских политиков, не желающих выполнять Минские соглашения, говорит, что Киев не отказался от своих планов устроить маленькую победоносную войну в Донбассе. Главная задача — рассечь ДНР и ЛНР, выйти на границу с Россией. Напомню, что в последнее время ВСУ настолько сильно начали бить по Донбассу, что власти республик приняли решение вести предупредительный огонь. Люди гибнут. По ночам ВСУ стягивают технику», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, эксперт оценил готовность Украины к войне в Донбассе. По его словам, жителей Донецкой и Луганской народных республик ждет «горячая весна».

«Из-за распутицы, вполне вероятно, что украинские власти могут перенести военную операцию на май. В этом вопросе киевские власти пользуются поддержкой США и Великобритании. Вполне вероятно, что войной Украина хочет решить свои внутренние проблемы, связанные с пандемией, экономикой, а партия президента стремительно теряет популярность. Отмечу, что недавно Владимир Зеленский нанес визит в Донбасс, закрыл ведущие оппозиционные телеканалы. Идет зачистка информационного поля, поскольку война не популярная тема среди украинцев. Но на легкую прогулку ВСУ могут не рассчитывать. В Донбассе живут сильные люди, им отступать некуда. Но украинские власти попробуют взять реванш за поражение под Дебальцево и Иловайском. На мой взгляд, нас ждет горячая весна», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало слова украинского правозащитника Эдуарда Багирова. Он уверен, что война в Донбассе закончится уже в этом году.