Москва, 8 марта. Колоссальный объем критики, которой Литва подвергла Кремль, делает невозможным дальнейшее продолжение диалога между государствами, заявил политолог Николай Межевич.

По мнению президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, власти РФ и так делали большое одолжение Вильнюсу, пытаясь нормализовать дипломатические отношения между странами. Однако Литва решила пренебречь этой возможностью, продолжая высказывать свои претензии в адрес Кремля.

«Они не хотят закрывать глаза – пусть не закрывают и отвернутся. Пусть радуются, что с ними вообще разговаривают. С моей точки зрения, поддержание отношений с Литовской Республикой на сегодняшний день – это большое одолжение и большая льгота Литве», — заявил он Telegram-каналу Baltnews.

Ранее стало известно, что прибалтийская страна планирует реализовать ответные шаги за отказ России и Белоруссии от пользования портом Клайпеды в качестве транзитного пункта. Стоит отметить, что Вильнюс получал хорошую прибыль, переправляя российскую и белорусскую продукцию в Европу.

В ответ Литва решила создать один из крупнейших газовых хабов в Европе. Однако вряд ли власти соседней Польши намерены делиться прибылью с Вильнюсом, что обрекает месть литовских политиков на неудачу.