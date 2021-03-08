Певица Валерия «вычислила», кто скрывается в костюме крокодила на шоу «Маска»

Москва, 8 марта. Популярная певица Валерия, ставшая членом жюри шоу «Маска» во втором сезоне, рассказала, кто, по ее версии, выступает на проекте в костюме крокодила.

В свежем выпуске шоу Крокодил появился на сцене с песней Владимира Преснякова «Странник». После этого Валерия проанализировала намеки героя и «вычислила», что под костюмом персонажа скрывается Стас Пьеха.

Крокодил говорил, что у него очень много общего с НТВ, а Пьеха как раз был членом жюри в проекте этого канала «Ты супер!», отметила певица. Кроме того, персонаж как-то сказал, что его родственник — динозавр.

«Только фамильное чувство юмора Пьехи могло позволить ему намекнуть на бабушку. Да простит меня Эдита Станиславовна, если вдруг там не Пьеха», — пояснила свою догадку Валерия.

Создатели шоу «Маска» держат настоящие имена участников в строжайшем секрете. Когда члены жюри выясняют, кто скрывался под тем или иным костюмом, то нередко испытывают неподдельное удивление. Валерия, например, долго не могла оправиться от шока, когда узнала, что Ананасом был ее муж — продюсер Иосиф Пригожин.