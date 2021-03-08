Heritage Foundation составил рейтинг стран по уровню экономической свободы

Вашингтон, 8 марта. Последнее место в глобальном рейтинге по уровню экономической свободы для людей и бизнеса в текущем году заняла Северная Корея.

Об это следует из данных, опубликованных в отчете вашингтонского фонда Heritage Foundation, передает ИА "Красная Весна".

КНДР заняла последнее, 178-е место в мировом рейтинге экономической свободы по итогам текущего года. Пхеньян набрал 5,2 балла из возможных 100. Далее на 177 месте идет Венесуэла с 24,7 балла. По оценке экспертов фонда, Россия занимает 92-е место в списке — между Берегом Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар) и Танзанией. Москва прибавила относительно прошлогодних показателей полбалла.

Белоруссия оказалась на 95-й строчке с 61 баллом. Украине присвоили 127-е место. Лидерами рейтинга считаются Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия, которых специалисты отнесли к «свободным». Соединенные Штаты Америки заняли лишь 20-е место, потеряв 1,8 балла.

Фонд развития гражданского общества ранее провел исследование и определил регионы России с высоким социально-экономическим показателем. Лидировал Ямало-Ненецкий автономный округ, передает ФАН.