«Зона традиционных ценностей»: бездуховная гендерная политика Запада. ФАН-ТВ

Международный женский день — хорошее время для размышлений о жизни, о дорогих и милых сердцу людях, о взаимоотношениях и, наконец, о правилах формирования семьи, о ценностях и морали.

Публицист Игорь Кимаковский воспользовался моментом и решил порассуждать на животрепещущую и важную для россиян тему, касающуюся гендерной политики.

Коллективный Запад продолжает навязывать свое представление о культуре, экономике и под маркой свободы слова и личности пытается подменить традиционные ценности «либеральными».

Для чего это делается и как реагирует российская власть на навязывание бездуховной идеологии Запада — в новом выпуске программы «Зона».