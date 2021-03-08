В Саранске прошли первые автогонки на льду

Саранск, 8 марта. Кольцевые, синхронные, парные автогонки прошли в Саранске. На Лямбирском водохранилище состязались автолюбители из разных регионов. Среди гонщиков были и девушки.

Главная особенность соревнований — это парные старты в одном направлении, но в разных кругах. Спортсмены-оппоненты видят друг друга на старте и на финишной линии. Организаторы уверяют: разбить машину и получить травмы самому на таких гонках практически нельзя, за исключением вылетов на брустверы.

«Кто не может справиться с выбросом адреналина до финиша, тот проигрывает. Кто-то сильно нажимает на «газ», когда нужно отпустить, а хочется давить, и возможность такая есть, а впереди резкий поворот. В основном «перегорают» перед финишем», — рассказал об особенностях соревнований корреспонденту Федерального агентства новостей организатор гонок Олег Заикин.

По словам собеседника, чтобы таких курьезов не было, нужен опыт. Справиться с адреналином можно, если на лед выходить чаще. Олег знает, о чем говорит. У него есть разряд по автоспорту. В копилке пилота победы на парных синхронных ледовых гонках и участие в ралли-рейдах.

«Сколько лет я и сам участвовал в таких гонках, и побеждал, но для меня остается загадкой: каким образом со скоростью 110 км/ч на льду можно войти в поворот в 90°? Это вне законов физики. Что творится на треке, особенно в финальных заездах, можно назвать чудом».

На лед выезжали порядка 50 участников. Это спортсмены из Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областей и почти со всех районов Мордовии. К участию в соревнованиях допускались и несовершеннолетние гонщики, конечно же, только с разрешения родителей. Самому опытному пилоту — более 55 лет.

«Участвовали автомобили трех классов: полный привод, передний и задний привод. Приезжали и кроссовые машины, и дрифтовые, и спринтовые, также внедорожные трофи модели. В полном приводе были гражданские машины. Среди участников был спортсмен-любитель, который соревновался с кроссовыми машинами и вырвал второе место, будучи на совершенно другом, менее подготовленном автомобиле», — поделился Олег Заикин.

Задача перед организаторами была поставлена непосильная — за четыре дня подготовить так называемый автомобильный стадион с длиной трека в два километра, две тренировочные площадки, дрифт в полкилометра и несколько парковок.

«Нужно было еще подготовить площадку для зрителей в виде дамбы. Ведь если нет зрелищности, значит, не будет интереса. Плюс совместить повороты с фотозоной, чтобы фотографы могли запечатлеть красивые моменты. Мы вычистили сотни километров снега, испытывали лед на прочность. На трек выезжали тракторы весом от пяти до 10 тонн каждый. Метровый лед все выдержал».

В планах группы энтузиастов провести ралли-рейды как летние, так и зимние, ледовый автокросс и, конечно же, парные синхронные ледовые гонки.

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