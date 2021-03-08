Вассерман планирует стать депутатом Госдумы

Москва, 8 марта. Баллотироваться в депутаты Государственной думы решил журналист и публицист Анатолий Вассерман. Об этом он лично рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Пока публицист еще не определился, к рядам какой партии он планирует примкнуть. Однако Вассерман не исключает, что может пойти на выборы самовыдвиженцем.

«Я, действительно, намерен баллотироваться, но от кого именно, это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — заявил публицист.

Выборы депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в России 19 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время очередного брифинга подчеркнул, что в администрации правительства даже не рассматривают вариант переноса выборов.