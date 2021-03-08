В Чувашии полиция разыскивает пьяного посетителя кафе, пнувшего женщину ногой в живот

Новочебоксарск, 8 марта. Неадекватный мужчина избил женщину в заведении Новочебоксарска. Поисками дебошира уже занялась полиция.

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. На видеоролике одетый в синюю куртку и черные кроссовки мужчина с бутылками в руках сильно ударяет незнакомку в живот. Когда пострадавшая встала, обидчик стал добивать ее. В конфликт вмешались гости бара, они попытались выгнать преступника на улицу.

Записи отправили в полицию, теперь злоумышленник объявлен в розыск. Когда личность мужчины будет установлена, его привлекут к ответственности. По предположению правоохранителей, нападавшему на вид около от 25 до 30 лет. МВД Чувашии попросило всех очевидцев и тех, кто владеет какой-либо информацией о нарушителе, сообщить в полицию. Информацию можно направить по телефону 102.

Хулиганы закидали посетителей ночного бара в Новосибирске стульями и горшками, сообщал ФАН. Двум посетителям потребовалась медпомощь после конфликта с незнакомцами.