Ряд регионов Германии с 8 марта смягчает ограничения по коронавирусу

Берлин, 8 марта. Некоторые регионы Германии в понедельник решили снять ограничительные меры, которые были введены во время пандемии, говорится в сообщении местных властей.

Предложение о начале снятия ограничений поддержали представители Правительства ФРГ во время совещания канцлера Ангелы Меркель с главами регионов 3 марта. Теперь в некоторых регионах страны допускаются частные встречи представителей двух домохозяйств с участием пяти человек.

Вдобавок к этому, на свежем воздухе вместе могут находиться группы до 10 человек. В некоторых регионах возобновят работу культурные учреждения.

Действующие в столице России противокоронавирусные меры могут перевести в рекомендацию для граждан из групп риска. Об этом ранее заявил мэр города Сергей Собянин.