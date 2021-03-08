Повышения активности на рынке коммерческой недвижимости не предвидится

Москва, 8 марта. Рынок коммерческой недвижимости продолжает терять арендаторов. В первые два месяца 2021 года количество сделок на рынке сократилось на 40%.

В феврале показатель Shopping Index, отражающий число посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговой площади, в Москве оказался на 23,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге падение оценивается в 25,4%. При этом значения февраля лучше январских, когда в столице спад составил 24,8%, а в городе на Неве — 29%, пишет «Коммерсантъ».

Согласно оценке CBRE, объем сделок по аренде площадей в торговых центрах на фоне пандемии сократился примерно на 40%. Однако структура спроса на помещения осталась прежней — более трети площадей занимают fashion-операторы. Специалисты отмечают, что в настоящий момент арендные ставки в ТЦ Москвы на 20-24% ниже, чем в прошлом году.

Что касается торговых точек на городских улицах, то здесь основными представителями являются операторы общественного питания, на долю которых приходится 36% от общего числа сделок по аренде. Магазины одежды и обуви формируют 11% от всего спроса.

По прогнозам экспертов, в 2021 году ставки на аренду коммерческих помещений продолжат снижаться, а вместе с ними будет увеличиваться доля свободных площадей. Восстановления рынка аналитики ожидают не раньше следующего года.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило о новом ценовом рекорде на московском рынке жилья. В феврале стоимость квартир в новостройках столицы класса «стандарт» выросла на 6%. О причинах подорожания недвижимости в российских городах-миллионниках рассказало издание «ФедералПресс».