Назван размер материальной помощи семьям погибших в ДТП под Самарой

Самара, 8 марта. Семьи погибших в массовом ДТП под Самарой получат от 300 тысяч до 1 млн рублей от правительства региона. Об этом корреспонденту сообщил ФАН Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона на личном контроле держит работу правительства по части оказания помощи семьям погибших. Губернатор также добавил, что сейчас вопросом определения объема выплат занимается профильное министерство. Кроме того, исходя из опыта, собеседник заявил о том, что в Самарской области в случае подобных трагедий выплаты составляют от 300 тысяч до 1 млн рублей. Решение о выплатах и их объемах может быть принято уже завтра.

Ранее Федеральное агентство новостей раскрыло подробности работы медиков на месте унесшей жизни семи пассажиров легковой машины автокатастрофы с грузовиком под Самарой.