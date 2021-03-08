Москва, 8 марта. Телеведущая, блогер и светская львица Ксения Собчак попробовала «бедность» на вкус. Знаменитость рассказала, что у нее ассоциируется с этим понятием.
«Блондинка в шоколаде» опубликовала провокационное видео у себя в TikTok. На кадрах Собчак сидит в кресле с тарелкой крабовых палочек.
«Когда вместо камчатского краба принесли это», — написала блогер.
На этом телеведущая не остановилась и добавила к картинке устный комментарий. Высказывание светской львицы возмутило ее подписчиков.
«Привет всем! Я — Ксения Собчак, и сегодня я пробую бедность», — сказала знаменитая блондинка.
@xenia_sobchak
Сегодня я пробую бедность♬ original sound - Ksenia Sobchak
Пользователи TikTok не смогли пройти мимо провокационного высказывания. Подписчики Собчак указали ей, что низкие доходы — это не тема для шуток.
«Не надо глумиться над бедностью»;
«Бедность — не порок. Пробуй на здоровье»;
«Бедность — это когда в тарелке пусто»;
«Собчак родилась с золотой ложкой во рту, и она никогда не поймет жизнь народа», — написали возмущенные комментаторы.
Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Недавно он признался, что считает супругу лучшей журналисткой в своей жизни.