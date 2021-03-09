Жители аргентинской Формозы вышли на протесты против нового локдауна

Сотни аргентинцев из города Формоза стали участниками протестов 6 и 7 марта после того, как губернатор провинции Формоза Гильдо Инсфран вернул ограничительные меры по COVID-19 до 18 марта. Местные жители требуют, чтобы власти отменили локдаун и разрешили им работать.

«Мы хотим работать!»

Журналистка под ником @DooDetective рассказала в своем Twitter, что коронавирус — не единственная причина, по которой люди вышли на улицы. Жители Формозы имеют давние претензии к работе губернатора Инсфрана. Он управляет регионом с 1995 года, состоял в Революционной коммунистической партии.

На текущий момент является членом перонистской партии (перонизм — аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона — Прим. ФАН). Инсфрана прозвали «региональным диктатором».

Протестующие направлялись к дому правительства Формозы с криками «мы хотим работать». Полицейские использовали против них газ и резиновые пули. Видео с последствиями местные жители опубликовали в социальных сетях.

Международные организации осудили протесты

Представители ООН в Аргентине осудили действия правоохранительных органов против местных жителей Формозы.

«Силы безопасности должны защищать тех, кто действует мирно, и применять силу только в случае крайней необходимости в соответствии с международными стандартами прав человека», — заявили в организации.

В ООН подчеркнули: «В результате применения силы были ранены люди».

Межамериканская комиссия по правам человека также осудила насилие по отношению к протестующим в Формозе.

La #CIDH llama al Estado de #Argentina a respetar el derecho a la protesta y recuerda que el uso de la fuerza debe considerarse como último recurso, en el marco de la excepcionalidad, justificado solo bajo los principios de legalidad, y absoluta necesidad y proporcionalidad. 3 — CIDH - IACHR (@CIDH) March 6, 2021

«Нельзя оправдывать применение полицией силы для подавления протестов», — отметили в комиссии.

Депутат от Формозы Рикардо Бурьяле заявил, что протесты не носят политический характер, а лишь отражают реальную ситуацию в городе.

«Самолеты не прибывают в Формозу, если гражданин хочет покинуть город, ему нужно 12 тыс. песо, чтобы добраться до Ресистенсии, а оттуда сесть на автобус или самолет; общество находится в состоянии гражданской войны, бары открываются, несмотря на ограничения», — сказал депутат.

#Vergonzoso Avalar la brutal represión al pueblo formoseño , nos muestra que poco les importan los #DDHH. Llama la atención que hasta olviden sus orígenes . #Patetico https://t.co/E51kKE2ko1 — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) March 5, 2021

Ограничение работы журналистов

Союз журналистов Аргентины рассказал об ухудшении ситуации со свободой слова в Формозе.

La enumeración de esos hechos refleja las características de un serio debilitamiento institucional que limita gravemente el rol del periodismo libre y que en definitiva termina afectando a los ciudadanos formoseños, y por ende la calidad de la democracia en esa provincia./ 8 de 8 — ADEPA (@Adepargentina) March 5, 2021

«Ограничительные меры привели к жалобам на нарушения прав человека, к ухудшению ситуации со свободой выражения мнения в этой провинции», — отметили в организации.

Местная полиция ранила резиновыми пулями журналиста Макси Галарса из Radio Fantasía, журналистку Хульету Гонсалес из Radio Park арестовали.

«Поступали жалобы на ограничения в работе журналистов», — добавили в Союзе журналистов.

Президент Аргентины пообещал помочь Формозе

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его беспокоят действия полиции по отношению к протестующим.

«Я был очень обеспокоен уровнем институционального насилия, которое мы наблюдали; мы ведем переговоры с правительством Формозы», — сказал Фернандес.

EN VIVO | Mendoza - El Presidente participa de la Presentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030. https://t.co/5r61Mh0CDZ — Casa Rosada (@CasaRosada) March 6, 2021

Формоза граничит с Парагваем и является одной из провинций Аргентины, где приняты самые жесткие меры из-за пандемии коронавируса.

Всего в Аргентине зафиксировано 1,2 млн случаев заражения COVID-19, скончалось 52 тысячи человек. В Формозе зарегистрировано лишь 1475 случаев заболевания и 20 умерших. Город пострадал гораздо меньше, чем другие регионы страны, поэтому ограничительные меры воспринимаются здесь как излишние.