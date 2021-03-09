Жители аргентинской Формозы вышли на протесты против нового локдауна

Сотни аргентинцев из города Формоза стали участниками протестов 6 и 7 марта после того, как губернатор провинции Формоза Гильдо Инсфран вернул ограничительные меры по COVID-19 до 18 марта. Местные жители требуют, чтобы власти отменили локдаун и разрешили им работать.
«Мы хотим работать!»
Журналистка под ником @DooDetective рассказала в своем Twitter, что коронавирус — не единственная причина, по которой люди вышли на улицы. Жители Формозы имеют давние претензии к работе губернатора Инсфрана. Он управляет регионом с 1995 года, состоял в Революционной коммунистической партии.
На текущий момент является членом перонистской партии (перонизм — аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона — Прим. ФАН). Инсфрана прозвали «региональным диктатором».
March 6, 2021
Протестующие направлялись к дому правительства Формозы с криками «мы хотим работать». Полицейские использовали против них газ и резиновые пули. Видео с последствиями местные жители опубликовали в социальных сетях.
March 6, 2021
Международные организации осудили протесты
Представители ООН в Аргентине осудили действия правоохранительных органов против местных жителей Формозы.
«Силы безопасности должны защищать тех, кто действует мирно, и применять силу только в случае крайней необходимости в соответствии с международными стандартами прав человека», — заявили в организации.
В ООН подчеркнули: «В результате применения силы были ранены люди».
Comunicado: Naciones Unidas expresa preocupación por los hechos ocurridos en #Formosa @RobertoValentUN @ONU_derechos pic.twitter.com/9GATToQCS1— ONU Argentina (@ONUArgentina) March 5, 2021
Межамериканская комиссия по правам человека также осудила насилие по отношению к протестующим в Формозе.
La #CIDH llama al Estado de #Argentina a respetar el derecho a la protesta y recuerda que el uso de la fuerza debe considerarse como último recurso, en el marco de la excepcionalidad, justificado solo bajo los principios de legalidad, y absoluta necesidad y proporcionalidad. 3— CIDH - IACHR (@CIDH) March 6, 2021
«Нельзя оправдывать применение полицией силы для подавления протестов», — отметили в комиссии.
Депутат от Формозы Рикардо Бурьяле заявил, что протесты не носят политический характер, а лишь отражают реальную ситуацию в городе.
«Самолеты не прибывают в Формозу, если гражданин хочет покинуть город, ему нужно 12 тыс. песо, чтобы добраться до Ресистенсии, а оттуда сесть на автобус или самолет; общество находится в состоянии гражданской войны, бары открываются, несмотря на ограничения», — сказал депутат.
#Vergonzoso Avalar la brutal represión al pueblo formoseño , nos muestra que poco les importan los #DDHH. Llama la atención que hasta olviden sus orígenes . #Patetico https://t.co/E51kKE2ko1— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) March 5, 2021
Ограничение работы журналистов
Союз журналистов Аргентины рассказал об ухудшении ситуации со свободой слова в Формозе.
La enumeración de esos hechos refleja las características de un serio debilitamiento institucional que limita gravemente el rol del periodismo libre y que en definitiva termina afectando a los ciudadanos formoseños, y por ende la calidad de la democracia en esa provincia./ 8 de 8— ADEPA (@Adepargentina) March 5, 2021
«Ограничительные меры привели к жалобам на нарушения прав человека, к ухудшению ситуации со свободой выражения мнения в этой провинции», — отметили в организации.
Местная полиция ранила резиновыми пулями журналиста Макси Галарса из Radio Fantasía, журналистку Хульету Гонсалес из Radio Park арестовали.
«Поступали жалобы на ограничения в работе журналистов», — добавили в Союзе журналистов.
Президент Аргентины пообещал помочь Формозе
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его беспокоят действия полиции по отношению к протестующим.
«Я был очень обеспокоен уровнем институционального насилия, которое мы наблюдали; мы ведем переговоры с правительством Формозы», — сказал Фернандес.
EN VIVO | Mendoza - El Presidente participa de la Presentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030. https://t.co/5r61Mh0CDZ— Casa Rosada (@CasaRosada) March 6, 2021
Формоза граничит с Парагваем и является одной из провинций Аргентины, где приняты самые жесткие меры из-за пандемии коронавируса.
Всего в Аргентине зафиксировано 1,2 млн случаев заражения COVID-19, скончалось 52 тысячи человек. В Формозе зарегистрировано лишь 1475 случаев заболевания и 20 умерших. Город пострадал гораздо меньше, чем другие регионы страны, поэтому ограничительные меры воспринимаются здесь как излишние.