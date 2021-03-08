Филипп Киркоров в эфире шоу «Маска» объявил себя правнуком Ванги

Москва, 8 марта. Король эстрады Филипп Киркоров назвал себя правнуком своей соотечественницы, знаменитой болгарской провидицы Ванги.

Сенсационное заявление именитый певец сделал в эфире шоу «Маска», по условиям которого зрители и члены жюри должны отгадать, какие звезды скрываются за костюмами. Киркоров занимает судейское кресло во втором сезоне проекта.

Когда в четвертом выпуске на сцену вышло Солнце. У персонажа уточнили, принимал ли он участие в «Фабрике звезд». Солнце коротко ответило, что не участвовало в этом шоу.

«Оно думало про конституцию и решило соврать. Не зря же я правнук Ванги. Вы что, не знали? Обращайтесь, я предсказываю, вожу руками, ворожу, пою в любой тональности», — отреагировал на это Киркоров.

Король эстрады ведет сольную концертную деятельность уже 30 лет. Впервые он вышел на сцену с собственной программой 7 и 8 марта 1991 года. После этого певцу начали активно предлагать выступить на разных сценах. Киркоров до сих пор вспоминает свои первые концерты. Он даже показал поклонникам, как выглядела афиша к этим выступлениям.