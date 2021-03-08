Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал о возможности сохранить страну в составе СССР

Киев, 8 марта. Превратив Советский Союз в конфедерацию, его можно было сохранить. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Политик отметил, что перед подписанием Беловежских соглашений в Москве обсуждали вариант сохранения СССР. Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства. Однако такую идею не поддержал бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, но спустя время предложил референдум о сохранении СССР.

«И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — отметил экс-президент Украины

Бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее заявил, что, если киевские власти пойдут войной на Донбасс, то это приведет к развалу Украины. Политик уверен, что своими действиями страна добьется того, что некоторые области «уйдут в Россию».