Баскетболистка из Аргентины кормит ребенка грудью в перерывах между играми. ФАН-ТВ

Аргентинская баскетболистка с легкостью совмещает спорт и личную жизнь. В перерывах между матчами она кормит грудью свою дочь.

Маленькая Мади впитывает любовь к порту в буквальном смысле слова с молоком матери. Баскетболистка Антонелла Гонсалес берет дочурку не только на тренировки, но и на все важные матчи. Девочка уже успела стать если не частью команды, то как минимум ее талисманом. В перерывах без лишнего стеснения прямо на трибунах женщина кормит ребенка грудью. По ее словам, это вполне естественный процесс, к которому нужно относиться с легкостью.

«Грудное вскармливание кажется мне запретной темой из-за того, что оно вызывает у некоторых противоречия, но правда в том, что мы должны относиться к этому более естественно. Это пища для наших детей и младенцев, поэтому этот процесс имеет первостепенное значение, именно так к нему и нужно относиться», — говорит баскетболистка.

Своим примером Антонелла Гонсалес доказывает другим спортсменкам, что сочетать спорт и личную жизнь вполне возможно. Дети не являются помехой в карьере. По словам женщины, она хочет вдохновить других молодых мам, которые мечтают вернуться в спорт, но боятся, что не смогут уделять семье достаточно времени.