Глава Россельхознадзора Данкверт рассказал о будущем поставок рыбы в Китай

Москва, 8 марта. Российским рыбакам не стоит ожидать серьезных уступок со стороны КНР и восстановления поставок сырья в страну. Такое мнение высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Около 70% всего отечественного экспорта рыбы идет в Китай. Однако в конце прошлого года поставки в страну практически прекратились — в российской рыбе нашли коронавирус. Кроме того, он также был обнаружен среди членов экипажа.

«У нас на кораблях есть больные коронавирусом — это факт. Одна из причин закрытия поставок — забота китайцев о здоровье, в этом я тоже не сомневаюсь», — цитирует «Российская газета» слова главы ведомства.

По его словам, причина прекращения поставок российской рыбы не только в этом. Документы китайской стороны не просто регулируют ситуацию с пандемией коронавируса, а являются частью долгосрочной программы, которая позволит стране регулировать ввоз любой продукции.

Однако в создавшейся ситуации во многом виновата сама Россия. В настоящее время Китай является перерабатывающим рынком для рыбаков из России — страна импортирует туда сырье, где оно проходит переработку и возвращается обратно в готовом виде. Такая собственная система долгие годы не создавалась в РФ. Рынки не диверсифицировались, что привело к появлению монополии, резюмировал Данкверт.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российские предприятия, торгующие рыбой, могут начать искать новые пути сбыта вместо Китая. Об этом заявил заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.