«Кто поедет на Евровидение-2021»: Киркоров предлагает Даву, а Little Big обнулились

Москва, 8 марта. Праздничным вечером в прямом эфире Первого канала пройдет зрительское голосование, после которого решится, кто из российских музыкантов будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021», сообщает Teleprogramma.pro.

О том, из кого жюри будет выбирать, тоже пока ничего не известно. Но некоторая информация все же просочилась в общество. Так, например группа Little Big верит и надеется на то, что в этот раз им все же удастся поехать на состязание. В прошлом году из-за пандемии коронавируса у них это не вышло.

Музыканты уже разместили у себя в Instagram видеоролик, в котором всячески намекают на возвращение.

Видео стилизовано под знаменитый блокбастер «Люди в черном». Участники стирают память своему знаменитому танцору, показывая, что обнулились и снова начинают свой путь к Роттердаму.

Ранее популярный певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что не любит ездить на Евровидение со своим другом Филиппом Киркоровым.

«Филипп съел все, что только можно на «Евровидении». Знает всю кухню изнутри. Он нашел себе развлечение — каждый год кого-то везти на «Евровидение». Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить. Ему нравится толпа. Может быть? после 50 лет я тоже захочу чем-нибудь подобным заняться», — сообщил исполнитель «Шарманки».

Филипп Киркоров несколько раз выступал с предложением отправить на «Евровидение» бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна. Пока ходят слухи, что рэпер поедет поедет на конкурс от Армении. Но в каком году это произойдет, Киркоров не уточнил.