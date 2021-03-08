Назван предполагаемый виновник аварии с семью трупами под Самарой

Самара, 8 марта. Предполагаемым виновником страшной аварии может быть молодой водитель кроссовера Volkswagen Tiguan, сообщил источник ФАН в следствии.

Правоохранители осмотрели место происшествия и собрали все данные о произошедшем. Следствие имеет основания полагать, что водитель иномарки был пьян. Однако точно утверждать об этом пока нельзя. Требуются результаты экспертизы.

Ранее группа медиков работала на месте автокатастрофы. Возможную степень опьянения у погибших в ДТП молодых людей при осмотре определить было нереально, так как тела двух девушек и пяти мужчин были сильно повреждены.

ДТП произошло на трассе Самара — Тольятти. Компания ехала из поселка Волжский. По неустановленной пока причине, их кроссовер Volkswagen выскочил на полосу встречного движения, где протаранил грузовик Isuzu. Водитель, который управлял фурой, не пострадал.