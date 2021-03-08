Опра Уинфри впервые прокомментировала слова Маркл о расизме в королевской семье

Лос-Анджелес, 8 марта. Журналистка и телеведущая Опра Уинфри, которая недавно взяла большое интервью у Меган Маркл и принца Гарри, прокомментировала слова герцогини о расизме в королевской семье.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, мулатка по происхождению, в ходе недавнего интервью Опре Уинфри рассказала, как обстоят дела с расизмом в Букингемском дворце. Не указывая конкретных имен, жена принца Гарри заявила, что некоторых членов королевской семьи сильно волновало, насколько темнокожим родится их сын Арчи.

Опра Уинфри заверила общественность в непричастности королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа к расовой нетерпимости по отношению к Маркл и ее сыну.

«Это были и не его бабушка, и не его дед», — сказала Уинфри в эфире телеканала CBS.

Во время беседы с Опорой ясность внесла и Меган Маркл, которая раскрыла настоящую причину конфликта с Кейт Миддлтон. Она заявила, что герцогиня Кембриджская довела ее до слез перед свадьбой, а не наоборот, как сообщалось в британских таблоидах.