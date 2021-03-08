Украинские феминистки выступили в центре Киева с требованиями к Раде

Киев, 8 марта. Феминистки выдвинули требование к Верховной раде по ратификации Стамбульской конвенции. Документ предполагает противодействие домашнему насилию.

Несколько тысяч человек собрались в центре столицы на «Марше женщин». Шествие началось у Михайловской площади. Об этом сообщает ТАСС.

«Цель марша — обратить внимание общества, как ухудшилось положение женщин, особенно во время пандемии. Мы требуем от властей ратифицировать Стамбульскую конвенцию, отстаивающую права женщин», — сообщила одна из участниц акции.

В Международный женский день к украинкам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 8 Марта праздником преодоления неравенства и несправедливости.

Ранее в российском Минпромторге назвали число женщин, задействованных в промышленной отрасли, передает «Национальная служба новостей». Этот показатель составил 40%, пояснили в издании.