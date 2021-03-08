Украинский перебежчик рассказал о планах ВСУ атаковать Донбасс в ближайшие месяцы

Донецк, 8 марта. Военнослужащий армии Донецкой Народной Республики рассказал о подготовке Киевом наступления в Донбассе.

О том, что ВСУ готовятся к наступлению, свидетельствует и переброска запрещенных минскими договоренностями средств ведения войны, и участившиеся вооруженные инциденты на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Военнослужащий армии Донецкой Народной Республики в эфире YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса» сообщил, что украинская армия не станет долго выжидать, атака может начаться в ближайшее время.

Народная милиция ДНР получила информацию от украинского перебежчика, который рассказал о том, что ВСУ стягивают силы и средства к линии соприкосновения в Донбассе.

«Он подтвердил подготовку ВСУ к прорыву в Донбассе и выдал месторасположение их техники», — заявил военнослужащий армии Донецкой Народной Республики.

Украинские военнослужащие, вероятно, планируют нанести основной удар по линии фронта, в направлении города Докучаевска. Также предполагается, что атака ВСУ начнется уже весной-летом этого года.

Ранее ФАН сообщал, что украинские бойцы избили мирного жителя после просьбы убрать БТР со двора.