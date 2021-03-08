Трогательное видео с забавами щенят ретривера показали в Новосибирском зоопарке

Новосибирск, 8 марта. Трое щенят золотистого ретривера появились в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщили на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео.

Мама щенков живет в администрации зоопарка и каждый день встречает сотрудников у входа. Однако в ближайшее время все внимание Молли будет приковано к детенышам.

Милых щенят сотрудники Новосибирского зоопарка показали не сразу, а только после того, как собаки окрепли. В комментариях сибиряки поздравляют Молли с пополнением в семействе и умиляются трогательным забавам подрастающих псов.

Житель Перми спас маленьких щенков, оставленных на морозе, сообщало Федеральное агентство новостей. Малышей забрали домой, а после передали женщине, у которой есть опыт по выкармливанию маленьких животных.