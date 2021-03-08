Грабящий только пивные ларьки и цветочные магазины вор появился в Сибири

Новосибирск, 8 марта. Специализирующийся на ограблении пивных и цветочных ларьков преступник завелся в Сибири, передают местные СМИ.

Жители Новосибирска заметили, что грабитель выбирает для своей цели похожие объекты. Преступник обкрадывает исключительно магазины, где продаются цветы и пиво.

Местные жители надеются, что после Международного женского дня преступления прекратятся. Грабитель действовал в промежутке между 23 февраля и 8 марта, в этот период в магазинах было больше всего прибыли.

Еще одна кража произошла в Калужской области. Два рецидивиста украли живого барана, после чего его поймали правоохранители. Воры рассказали, что они захотели есть, но у них не было денег.