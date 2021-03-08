Украинцы высмеяли в Сети создание «ЛГБТ-подразделений» в ВСУ

Киев, 8 марта. Информация о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах Вооруженных сил Украины вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей.

Представитель Генштаба Украины Богдан Сеника в информации о принятии в ряды воинских частей ВСУ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией увидел «российский след». Об этом он написал у себя на страничке в Facebook. Украинцы в комментариях высмеяли абсурдность всей ситуации.

«Я думала, удивляться нечему больше, а нет, есть чему!» — пишет Амина А.

Пользователи отметили, что даже если эта информация ложная, то реакция Генштаба Украины выглядит как минимум смешной. Украинцы пишут, что смешно читать такие комментарии от подобной структуры. Россия не настолько всемогущая, смеется Антонина М. Некоторые комментаторы увидели скорее след США в слухе о лгбт-подразделениях ВСУ, так как там такое любят продвигать.

«Ну, вот казалось, что они уже на самом днище, но нет, всё стучатся и стучатся снизу», — написала Любовь Г.

Часть людей пришла к выводу, что ситуация в украинской армии настолько плохая, что самим военным приходится делать такие «вбросы», чтобы хоть как-то обратить на себя внимание.

Ранее ФАН писал, что ВСУ начнут набирать в армию представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Информацию о наборе сообщили в украинской организации «Военные ЛГБТ и наши союзники».