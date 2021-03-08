Героиня шоу «Маска» захотела детей от Александра Реввы

Москва, 8 марта. Героиня шоу «Маска», выступающая в костюме единорога, призналась в нежных чувствах к юмористу и певцу Александру Ревве, известному под псевдонимом Артур Пирожков.

В четвертом выпуске программы персонаж Единорожка выступал с хитом певицы Натали «О, боже, какой мужчина». Во время номера героиня обращалась в первую очередь к Ревве, который занимает кресло в жюри.

«Ты Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе, как Саша Ревва, ты записан в телефоне», «Я хочу от тебя сына и дочку», — такие слова звучали в песне.

Пока Единорожка пела, за ее спиной демонстрировался видеоряд из фото и роликов с участием юмориста. Во время выступления на сцену вывезли несколько колясок, из которых артисты достали маленьких единорожек. Номер явно намекал на то, что героиня хочет детей от Артура Пирожкова. Александр Рева растерялся от такого признания в любви и отметил, что он шокирован.

Члены жюри пытались отгадать, кто скрывается в костюме единорога. Звучали версии, что это Наталья Подольская, Наталья Гулькина или Маргарита Суханкина. Пока настоящее имя Единорожки осталось в секрете.

Коллегой Реввы по жюри стала певица Валерия. Артистка призналась, что с трудом оправилась от шока, когда выяснилось, что Ананасом в проекте был ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.