«С короткой стрижкой супер»: Поклонники удивились новой стрижке Светланы Бондарчук

Москва, 8 марта. Светлана Бондарчук, бывшая жена ставшего недавно отцом популярного режиссера Федора Бондарчука, решила кардинально поменять свой образ. Светская львица и модель неожиданно для всех кардинально поменяла свой стиль, до этого экспериментов с внешностью за ней замечено не было, пишет Teleprogramma.pro.

На своей странице в Instagram Светлана опубликовала серию снимков, на которых позирует с короткой стрижкой и рыжеватым цветом волос. Поклонники испугались, куда делась привычная белокурая длинная прическа Светланы.

«Меняться и ничего не бояться», — подписала дерзкие кадры Светлана Бондарчук.

Подписчики разделились на два лагеря. Одна часть из них осыпает Бондарчук комплиментами, отмечая, что женщине идет любой образ, а другие пишут, что прическа прибавляет ей возраста и умоляют признаться, что это всего лишь парик.

«Сразу стали старше. Надеюсь, это парик», «Светлана просто шикарная девушка, поэтому, что ни надень, как ни постригись — все идеально», «С короткой стрижкой – супер», «Шикарная женщина», «Роскошная француженка», — пишут подписчики.

Модель Светлана Бондарчук активно ведет свой аккаунт в Instagram. Недавно она поделилась фотографией со своей матерью. На снимке женщины стоят на зимней дороге поблизости коттеджного поселка. Рядом с ними их собака.

«Душевное фото», «У каждого своя любимая мамочка», «Как вы похожи. И платок тебе очень идет», «Две красотки. Здоровья и радости в новом году», «Сразу понятно, что на фотографии мама и дочка», — писали в комментариях подписчики.

Светлана Бондарчук долгие годы была в браке с режиссером Федором Бондарчуком. В отношениях появились двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. С режиссером модель рассталась в 2016 году, новую избранницу режиссера Светлана не винит.

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