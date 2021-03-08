Власти Сенегала закрыли школы на фоне беспорядков в стране

Дакар, 8 марта. Министерство образования Сенегала закрывает школы на фоне беспорядков, которые охватили страну. Учебные заведения прекратят работу до 15 марта, но срок действия указа может быть продлен.

Беспорядки в Сенегале начались 3 марта после ареста лидера оппозиции Усмана Сонго, которого подозревают в изнасиловании, а также обвиняют в нарушении правопорядка и участии в несанкционированных демонстрациях. Активист вину не признает и называет свой арест политическим преследованием.

Сонго считает, что ему пытаются помешать бороться за пост президента в будущем. Он уже проиграл одни выборы в 2019 году, набрав всего 16%. Оппозиционера поддерживает в основном молодежь, и на этом фоне правительство обратилось к родителям.

Власти попросили их следить за детьми и оградить от участия в протестах. Во время митингов уже погиб семнадцатилетний школьник. Кроме того, известно еще о как минимум шести жертвах и шести пострадавших.

Наиболее опасным местом остается столица Сенегала — Дакар. Именно там вспыхнули первые беспорядки и происходят самые жестокие погромы. Оппозиция призывает народ выходить на демонстрацию в понедельник, 8 марта.