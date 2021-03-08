Губернатор Самарской области рассказал о работах на месте ужасного ДТП

Самара, 8 марта. Семьи семерых погибших в легковом автомобиле в ДТП с грузовиком под Самарой получат материальную помощь. Об этом в беседе с ФАН сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он рассказал о мерах, которые были предприняты вскоре после происшествия.

«На месте трагедии с самого утра работали сотрудники правительства Самарской области, глава муниципального образования и его заместители. Сейчас мы занимаемся родными и близкими и, безусловно, оказываем помощь», — отметил губернатор.

Чиновник объяснил, чем конкретно органы власти смогут помочь родным и близким погибших.

«Пока это психологическая поддержка, но, безусловно, семьи погибших получат и материальную помощь. Мы всегда это делаем в случаях, когда происходят такие трагедии, и этот случай не исключение», — пояснил он.

В заключение Дмитрий Азаров подчеркнул, что все, кого затронула эта трагедия, получат необходимую поддержку.

«Сейчас работаем с семьями, изучаем их состав, материальное положение, смотрим, кто из погибших был кормильцем. В целом могу сказать, что всесторонняя помощь будет оказана семьям погибших», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что медики проверят кровь погибших в ДТП под Самарой молодых людей на алкоголь.