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Волков признал отсутствие плана по освобождению Навального из тюрьмы

Волков признал отсутствие плана по освобождению Навального из тюрьмы

Менеджер сетки штабов осужденного Алексея Навального Леонид Волков в ходе воскресного стрима на своем YouTube-канале признал поражение российской оппозиции после вынесения реального срока основателю ФБК (признан иноагентом), а также отсутствие плана по его освобождению.

В воскресенье, 7 марта, Волков провел очередной стрим, на котором вместе с гостем в лице экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обсудил планы оппозиции на ближайшие месяцы. Бывший сити-менеджер в беседе по факту признал поражение и отсутствие у либеральной общественности четкой стратегии для освобождения Навального из тюрьмы.

«Мне нечего сказать. Есть правило железное: не зная, что делать, не делай ничего. Понятно, что никто не собирается сдаваться, что наше сердце с Алексеем. Но если я только пойму, что я могу сделать, я буду это делать», — отметил Ройзман.

Волков поддержал позицию экс-главы Екатеринбурга, сославшись на политическую составляющую вопроса.

«Людям не всегда просто понять, что такое политика. Наша основная цель сейчас — это говорить на разные аудитории, что происходит с Алексеем, как он туда попал. Это само по себе очень важно», — рассказал Волков.

Примечательно, что менеджер сетки штабов Навального отказался от действий и перешел только к словам вскоре после замены основателю ФБК условного срока на реальный. Тогда до оглашения приговора Волков и другие сотрудники фонда организовали ряд незаконных митингов, первый из которых состоялся 23 января 2021 года. Остальные два прошли 31 января и 2 февраля, при этом последний был организован непосредственно сразу после вынесения приговора Навальному.

Акции прошли во многих городах РФ, но не собрали сколько-нибудь внушительного количества сторонников оппозиции, хотя сам Волков, несмотря на официальные данные, заявлял о «сотнях тысяч» граждан, вышедших на улицы. Незаконные митинги закончились более чем 90 уголовными делами, сопровождались беспорядками и агрессией в отношении представителей правопорядка.

Вскоре после этого Волков заявил о сворачивании уличной протестной активности, подчеркнув, что ФБК не собирается проводить акций до весны-лета текущего года. Такое развитие событий не устроило сторонников оппозиции, раскритиковавших менеджера Навального за слив протеста. Их отказ от поддержки членов фонда проявился и 14 февраля — на этот день Волков анонсировал акцию солидарности с Навальным, призвав граждан выйти на улицы и зажечь фонарики. Мероприятие прошло при крайне малом количестве сторонников оппозиции, что признали сами участники акции.

По факту воскресный стрим Волкова с Ройзманом и слова, произнесенные обоими сторонниками оппозиции, являются признанием их неспособности вести протест без Навального. Слова менеджера сетки штабов ФБК указывают на признание сразу нескольких факторов — отсутствия плана и осознания поражения в рамках политической борьбы. Санкции, на которые Волков возлагал большие надежды, также не дали ожидаемого результата и никаким образом не повлияли на ситуацию.

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