Журавко объяснил, почему передумал поздравлять Зеленского с 8 Марта

Киев, 8 марта. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко жестко раскритиковал мужчин страны, которые не оказывают сопротивления режиму, а приспособились жить в плохих условиях.

По словам Журавко, он хотел иронично поздравить президента страны Владимира Зеленского с Международным женским днем, но потом передумал.

«Шутка была бы очень неудачной – хотел Зеленского поздравить с 8 Марта, мол, что он как женщина себя ведет. А потом понял, что «вести себя как женщина» на Украине в последние 7 лет – это комплимент!» — пишет политик в блоге.

Бывший нардеп считает, что на Украине мужчины «смиренно прогнулись» и лишь недовольно шепчутся на кухнях. Они пошли воевать против женщин и детей Донбасса, хотя украинские женщины являются якорем всей страны.

Журавко в заключении призвал переименовать 23 Февраля в День защитницы Отечества на Украине.

Ранее Журавко усомнился, что Зеленский на самом деле привился от коронавируса. Бывший депутат не исключил, что видео является постановочным.

Депутат украинской Верховной рады Вадим Рабинович предрек Зеленскому судьбу бывшего лидера Румынии, расстрелянного по обвинению в преступлениях против государства, передает НСН.