Spotify составил рейтинг самых прослушиваемых в России исполнительниц

Москва, 8 марта. Музыкальный сервис Spotify назвал исполнительниц, которых чаще всего слушали в России в 2021 году с помощью этой платформы.

При составлении рейтинга учитывались данные за период с 1 января по 22 февраля. Список разделили на две категории — русскоязычные и зарубежные исполнительницы.

Среди представительниц иностранной поп-индустрии в первую пятерку попали Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа и Лана Дель Рей. Из тех, кто поет на русском языке, в рейтинг вошли Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока и Земфира.

Spotify в 2019 году подал жалобу на компанию Apple, у которой есть собственный музыкальный сервис. Из-за этого корпорацию из Купертино обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.