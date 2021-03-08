В Пентагоне раскрыли сроки создания мощнейшего лазерного оружия

Вашингтон, 8 марта. США планируют к августу 2022 года завершить создание опытного образца мощнейшего боевого лазера.

Пентагон намерен разработать оружие, которое будет «в миллион раз мощнее существующих лазерных систем». Авторы материала для египетского издания Sasapost отмечают, что имеющиеся в распоряжении США лазерные установки слишком габаритны и неспособны атаковать движущуюся цель. Кроме того, им необходимо длительное время для того, чтобы сфокусироваться на объекте.

Вместе с этим новый боевой лазер, разрабатываемый Вашингтоном, «представляет собой нечто совершенно новое». По задумке, военные конструкторы должны создать тактический ультракороткий импульсный лазер или UPSL. Если разработка будет успешно завершена, Пентагон получит оружие, способное уничтожить любой объект за 200 фемтосекунд.

Ранее Госдеп США призвал Россию задекларировать и уничтожить все имеющееся химоружие во избежание применения Вашингтоном санкционных мер, сообщает телеканал «360». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия давно закрыла программы, которые могут быть связаны с разработкой химического оружия, пишет Федеральное агентство новостей.