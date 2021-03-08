СМИ назвали гонорар Скопинского маньяка за участие в ток-шоу

Рязань, 8 марта. Скопинский маньяк Виктор Мохов, который освободился из тюрьмы после 17 лет заключения, снялся в телепередачах. За это телевизионщики заплатили бывшему заключенному круглую сумму.

Мохов в общей сумме получил 1,85 миллиона рублей от журналистов. Как сообщает телеканал «360», полтора миллиона ему заплатил федеральный канал, а еще 350 тысяч рублей гонорара выдало рязанское издание: маньяк дал интервью местным СМИ за деньги в номере отеля Скопина.

При этом федеральный телеканал передумал выпускать в эфир передачу, так как выплаченные гонорары экс-заключенному подверглись критике со стороны публики. О судьбе второго материала также ничего неизвестно.

В 2000 году житель Скопина похитил двух девушек-подростков. Злоумышленник держал пленниц в специально оборудованном бункере, в котором они провели около трех с половиной лет. Преступник систематически насиловал своих жертв.

Ранее ФАН сообщал, что отсидевшего почти 17 лет в тюрьме Виктора Мохова могут поместить в дом престарелых. Сейчас ему негде жить.