«Газпром» намерен с апреля прекратить подачу газа неплательщикам в Дагестане

Махачкала, 8 марта. Дагестанским абонентам, имеющим крупную задолженность за потребленный газ, «Газпром» с середины апреля прекратит подачу топлива. Пока их не отключают от системы из-за погодных условий.

«В зимний период, конечно, стараемся не отключать население, чтобы не оставить людей без тепла. Но неоплата очень большая. Население не платит по счетчикам, зависают огромные суммы. Нужно быть готовыми к тому, что с 15 апреля вопрос может быть поставлен очень жестко, и должников будут отключать от газотранспортной системы. Тут уже надо обижаться только на себя, так как платить за газ необходимо, другого выхода нет», — заявил журналистам исполнительный директор компании «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов.

В начале февраля в «Газпроме» сообщали, что объем просроченной задолженности дагестанских потребителей на 1 октября 2020 года составил 14,9 миллиарда рублей, а резервы по сомнительным долгам превысили сумму 9,4 миллиарда рублей. Тогда же заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров на одном из совещаний предложил рассмотреть возможность списания долгов за потребленный газ в республике. Он признал, что платежная дисциплина в регионе остается на низком уровне уже много лет, и существует вероятность, что эта задолженность никогда не будет оплачена.

Ранее ФАН сообщал, что из-за сложившейся в Дагестане ситуации холдинг «Газпром» намерен отказаться от дальнейшей работы по сбыту голубого топлива и газораспределению в республике. Компания планирует перейти исключительно на оптовые поставки газа в регион.