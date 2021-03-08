Жертвами автокатастрофы в Татарстане стали два человека

Казань, 8 марта. Страшная авария на трассе в Алексеевском районе унесла жизни 39-летней женщины и ее девятилетнего сына. Еще одного пострадавшего ребенка увезли в больницу с различными травмами.

Женщина управляла автомобилем марки Lada, в салоне находились ее сыновья-погодки. По предварительным данным, она не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в фуру.

От полученных травм мать и младший сын погибли на месте. Десятилетнего мальчика экстренно госпитализировали в Алексеевскую больницу, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев. На место трагедии выехал районный прокурор Павел Абрамов. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Женщина-водитель за рулем Lada Priora совершала обгон на запрещенном участке трассы Вологда — Тихвин и попала в ДТП, сообщал ФАН. Жертвами аварии стали две девочки четырех и восьми лет.