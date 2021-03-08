Смотревшая в телефон женщина вылетела на встречку и врезалась в «мерседес» под Тюменью

Тюмень, 8 марта. Водитель «шевроле» спровоцировала серьезное ДТП с пострадавшими на 296-м километре автодороги Екатеринбург— Тюмень. Автоледи отвлеклась, чтобы прочитать сообщение на WhatsApp.

Женщину-водителя ослепила встречная машина. Из-за этого она потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой. В результате «шевроле» задела и другую машину — «мицубиси». Об аварии рассказали в региональной ГИБДД.

В салоне «мерседеса» находились дети 3, 7 лет, трехмесячный малыш и 18-летняя девушка. Все они получили травмы. Двое младших детей с травмами попали в больницу. Предварительно, юные пассажиры были в детских креслах.

По факту происшествия с четырьмя пострадавшими проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Нарушившую правила дорожного движения женщину привлекут к ответственности.

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