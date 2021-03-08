Опубликован список новых кроссоверов для девушек

Москва, 8 марта. Эксперты составили список новых автомобилей, наиболее подходящих для девушек. В рейтинг вошли модели, которые уже выставлены на продажу или скоро появятся в дилерских центрах.

Список открывает новый агрегат Mazda CX-30. В России автомобиль будет представлен в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Для внутреннего рынка заявлена ​​модель Mazda CX-30 с безальтернативным 2,0-литровым двигателем Skyactiv-G мощностью 150 лошадиных сил.

Далее в рейтинге идет новый мини-кроссовер Peugeot 2008. Транспортное средство будет доступно в стране в трех комплектациях — Active, Allure и GT Line. Силовая гамма автомобиля будет представлена двумя 1,2-литровыми моторами семейства PureTech, которые выдают 100 и 130 лошадиных сил, передает «Российская газета».

Третье место досталось Volkswagen Tiguan. В России кроссовер предлагается с предыдущими бензиновыми двигателями: 125, 150, 180 и 220 лошадиных сил с объемом 1,4 и 2,0 литра.

Следующим в рейтинге идет KIA Sorento четвертого поколения. Машина доступна в стране в восьми комплектациях. Замыкает список Mitsubishi Eclipse Cross, который поступит в продажи на отечественном рынке в апреле 2021 года.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных подержанных автомобилей «KIA Уверен» по итогам февраля реализовали 838 машин. Соответствующий показатель считается на 15% больше, чем годом ранее.