Алексей Мишин признался, что у него долго не было внуков

Москва, 8 марта. Советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что у него долго не было внуков, однако он все же смог испытать, каково это — быть дедушкой.

Наставник женат на чемпионке СССР по фигурному катанию Татьяне Мишиной. У пары есть двое сыновей, старший из которых родился в 1977 году, а младший — в 1983-м.

«У нас долго не было внуков — ну, не было и не было. Потом появился внук, и он так украсил нашу жизнь!» — поделился Мишин.

Тренер не ожидал, что рождение внука принесет ему такие эмоции. Он ощутил новый интерес к жизни и стал с большим удовольствием проводить время с мальчиком. В интервью «Матч ТВ» Мишин назвал своего внука смышленым парнем, разбирающемся в телефонах и компьютерах и играющим в теннис. Однако тренеру важно просто знать, что этот член семьи есть в его жизни.

8 марта Алексею Мишину исполнилось 80 лет. В честь юбилея тренера в Петербурге состоялось ледовое шоу, на котором выступили фигурист Евгений Плющенко и его сын.