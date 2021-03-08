Баранец рассказал об исходе возможной войны за Крым между НАТО и Россией

Москва, 8 марта. Обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, чем для Румынии и НАТО обернется атака на Крым.

Ранее стало известно о размещении Вашингтоном 18 ракетных комплексов M142 HIMARS на территории Румынии. Предполагается, что американское оружие может нанести серию ударов по объектам на Крымском полуострове.

В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, полковник запаса Виктор Баранец заявил, что при военной угрозе Россия готова быстро и жестко отреагировать. По словам эксперта, ответ будет более, чем исчерпывающим.

«Ни у кого из стран НАТО не должно быть и секунды сомнения, что если хотя бы пуля полетит с натовской стороны в Россию, то Москва ответит в несколько раз сильнее. И Крым мы будем защищать так же, как любой другой клочок российской земли», — сказал он.

Баранец напомнил, что Крым является одним из самых защищенных регионов в России. В случае атаки на полуостров Альянс столкнется с миллионной российской армией.

«И мы нигде не подписывались, что будем воевать с натовскими агрессорами только обычным оружием. Мы не давали обязательств», – заметил полковник запаса.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов призвал отказаться от санкционного давления в отношениях РФ и США, сообщает Федеральное агентство новостей. Экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов ранее озвучил свою версию потери Крыма Украиной, передает телеканал «360».