Венесуэла входит в новый карантин, завершились учения «Боливарианский щит»

Министр обороны объявил о завершении учений «Боливарианский щит», покушение на чиновника полиции, в Венесуэле может остановиться общественный транспорт. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Покушение в Кабударе

Неизвестные бросили осколочную гранату M-26 во двор дома в районе Лас-Акасиас города Кабударе (входит в агломерацию Большого Баркисимето в штате Лара). Как сообщили источники в социальных сетях, граната не взорвалась. В доме, по сообщениям, проживает Национальной полиции Венесуэлы (FAES).

#7Mar #Lara



Ayer fue lanzada una granada fragmentaria M-26 en la Av. Ppal. de Las Acacias, Cabudare, el artefacto que no explotó fue ubicado cerca de la residencia de un funcionario de las FAES. Autoridades presumen venganza por la captura de integrantes de la banda “Santanita” — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 7, 2021

Предположительно, попытка покушения была местью со стороны членов банды «Эль-Сантанита». Другой источник отмечает, что граната была уничтожена командой разминирования Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN), никто не пострадал.

Центральная Венесуэла

Завершение учений «Боливарианский щит — 2021»

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино объявил об успешном окончании военных учений «Боливарианский щит — 2021». Он поздравил офицеров Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы (CEOFANB) с успехом и заявил, что на учениях «вновь почувствовал себя юным кадетом».

Felicitaciones al #CEOFANB. Que gran moral han presenciado mis ojos en los oficiales y tropas de nuestra amada y victoriosa #FANB. Me siento como un joven cadete cuando me encuentro con ustedes en las faenas del terreno ¡Hasta la victoria siempre! #EscudoBolivariano2021 pic.twitter.com/fHxc7vBpmf — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) March 7, 2021

Об окончании учений Падрино объявил из военного Форта Гуайкайпуро. Согласно официальной версии Стратегического командования, учения «были направлены на повышение оперативной готовности Боливарианских вооруженных сил к бою и подавлению внутренних и внешних угроз, а также вооруженных группировок из Колумбии».

Однако в других сообщениях Стратегическое командование ВС Венесуэлы подчеркивало свою готовность к восстановлению прямого контроля над спорной территорией Гайана-Эсекиба, которая на данный момент де факто находится под контролем соседней Гайаны.

«Территория и прочие владения Республики соответствуют границам Генерал-капитанства Венесуэлы (в 1810 году). Гайана-Эсекиба — наша. Вот наш ответ Гайане», — объявило командование в Twitter.

Спор за территорию Гайана-Эсекиба возобновился с новой силой после того как в 2019 году Венесуэла отказала американской нефтяной компании Exxon в праве на добычу в своих территориальных водах.

Корпорация продолжает вести геологическую разведку и добычу нефти в территориальных водах соседней Гайаны, часть которых Каракас считает своими. В ответ на давление со стороны Венесуэлы Гайана начала совместное патрулирование с кораблями ВМС США.

Блокпосты в Каракасе

Источники в соцсетях сообщили, что силы безопасности Венесуэлы развернули утром 8 марта блокпосты на всех въездах и выездах из города, а также на главных улицах.

#INFORMACIÓN #Caracas

De manera extraoficial se conoció que mañana #8Mar los cuerpos de seguridad desplegarán puntos de control en todas las entradas y salidas de la ciudad igual que en las principales calles y avenidas.

Se activarán de la misma forma que lo hicieron cuando se — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 8, 2021

По неофициальным данным, поводом для оперативных мер стало введение более жесткого режима карантина из-за COVID-19. Пропускать будут только грузовики с продовольствием и товарами первой необходимости, топливом, общественный транспорт, а также пешеходов и водителей со специальными удостоверениями. Также предположительно будут введены ограничения времени работы частных предприятий.

В соцсетях считают, что власти города вводят ограничения, чтобы не допустить несогласованных массовых демонстраций 8 марта — массовые акции будут допущены только в районах и организациях, лояльных официальному правительству.

Источники в соцсетях сообщают, что контрольные пункты в Каракасе уже в начале дня собрали крупные пробки.

#8Mar #Caracas



A esta hora los puntos de mayor congestionamiento son en el Distribuidor Metropolitano para quienes suben de Guarenas y la Autopista Caracas - La Guaira, también para ingresar a Caracas, en ambos casos hay puntos de control exigiendo salvoconductos. — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 8, 2021

Труп в Ла-Кастельяна

Источник в соцсетях сообщил об обнаружении мертвого тела на северной окраине Каракаса, в районе Ла-Кастельяна. Предположительно, смерть наступила по естественным причинам. Источник отмечает, что очень долго пришлось ждать машину санитарной службы, которая бы забрала тело.

#7Mar #Caracas



10:00 HLV Reportan la muerte de un ciudadano en la Cota Mil adyacente a la salida de La Castellana.



Un familiar que lo acompañaba lo identificó como Julio González.



Se presume muerte por causas naturales.



Aún a espera de las autoridades para levantamiento. pic.twitter.com/VkgPV5qgKB — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 7, 2021

Восточная Венесуэла

Рост количества заражений в Ансоатеги

Протектор венесуэльского штата Ансоатеги Хесус Фигуэра сообщил о росте числа зараженных COVID-19 в южном городе Эль-Тигре — за минувшие сутки в госпитале с признаками заболевания оказались 17 человек. Десять доставили госпиталь Гевары Рохаса, а еще семь — в расположенный поблизости диагностический центр Ноэля Родригеса. Один из них — в серьезном состоянии. Власти заверили, что ни у одного из пациентов не выявлен новый «бразильский» штамм коронавируса.

Anzoátegui | Autoridades advierten el repunte de casos de COVID-19 en la entidad https://t.co/8rjpYfN55v — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 8, 2021

Источники El Pitazo в госпитале Эль-Тигре сообщили, что за минувшие 10 дней у них умерли шесть человек от осложнений, связанных с коронавирусом.

Сейчас в штате Ансоатеги ужесточаются карантинные меры для предотвращения распространения пандемии. Мэр Гуанипы Франсиско Белисарио признал, что наблюдается рост числа заболевших — в Венесуэлу проник новый штамм коронавируса, который более агрессивен и требует более серьезных мер для борьбы с ним.

Национальное радио Венесуэлы сообщило, что на севере Ансоатеги была проведена раздача гуманитарной помощи в индейской коммуне Гран-Касик-Каярима. В раздаче гумпомощи участвовали протектор штата Луис Хосе Маркано и министры правительства Мадуро, отвечающие за благополучие коренных народов Венесуэлы.

Оказание гуманитарной помощи индейскому населению проводится в рамках Плана всесторонней помощи жертвам экономической войны и блокады, объявленного властями страны.

Экономика

С 8 марта в Венесуэле входят в обращение новые банкноты достоинством в 200 000, 500 000 и 1 000 000 боливаров, о выпуске которых ранее объявил Центробанк. El Pitazo указывает, что новые банкноты защищены от подделки такими элементами, как водяные знаки, защитная нить, магнитные метки и специальная окраска, затрудняющая сканирование и копирование банкнот.

¿Cómo son los nuevos billetes del cono monetario anunciados por el BCV? Entran en circulación a partir del 8 de marzo https://t.co/haDCv6O1IO — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 8, 2021

На лицевой стороне всех трех банкнот изображен герой Венесуэлы полководец Симон Боливар. На обратной стороне купюр в 200 000 и 500 000 боливаров изображен его мавзолей в Каракасе.

Гуманитарное положение

Учителя боятся вернуться в школы

Руководство Ассоциации католического образования (Avec) в Венесуэле выразило обеспокоенность в связи с намерением правительства восстановить очные занятия в школах. За минувшие сутки в стране зафиксировано 453 случая COVID-19 и шесть смертей — таким образом, уровень заболеваемости в стране остается стабильным.

По словам президента Ассоциации сестры Алисии Боскан, для начала занятий может не хватить учителей — за минувший год многим из них пришлось уйти из преподавания из-за низких зарплат и необходимости совмещать занятия с другими видами заработка. Еще больше может уйти из опасений перед пандемией.

Венесуэла осталась без междугороднего транспорта

Проправительственные источники в Twitter объявили, что междугородний общественный транспорт в Венесуэле прекращает работу с 8 по 14 марта. Это делается по распоряжению президента Николаса Мадуро в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Источники называют эти меры «радикальным карантином», связанным с проникновением в Венесуэлу более агрессивного «бразильского штамма» коронавируса.

Del 8 al 14 de marzo, es semana de cuarentena radical. Por instrucción del Presidente @NicolasMaduro serán extramadas las medidas de bioseguridad para la protección del pueblo contra el Covid-19. Se suspende el servicio interurbano de transporte público.



Necesario es VENCER! — Hipólito Abreu (@HAbreuMRT) March 8, 2021

Оппозиционные источники не согласны. В соцсетях возмущаются тем, что на католическую Пасху (4 апреля) никаких дополнительных ограничений вводить не планируется. В Twitter утверждают, что Венесуэла вновь столкнулась с нехваткой горючего — в первую очередь дизельного топлива, которым заправляют автобусы.

ÚLTIMA HORA Régimen suspende servicio de transporte público interurbano del 8 al 14 de marzo, según Información del ministro del Transporte ... la verdadera razón no es cuidar a los ciudadanos, sino que NO HAY GASOIL...Fin del comunicado — Mi Venezuela LIBRE! (@PMT67) March 8, 2021

Прямого подтверждения информации о нехватке дизтоплива нет. Некоторые пользователи утверждают, что причина перебоев с поставками — не недостаток топлива, а нехватка транспортных мощностей и цистерн для его перевозки потребителям с территории нефтеперерабатывающих заводов.