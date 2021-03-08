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Венесуэла входит в новый карантин, завершились учения «Боливарианский щит»

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Венесуэла входит в новый карантин, завершились учения «Боливарианский щит»

Министр обороны объявил о завершении учений «Боливарианский щит», покушение на чиновника полиции, в Венесуэле может остановиться общественный транспорт. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

Покушение в Кабударе

Неизвестные бросили осколочную гранату M-26 во двор дома в районе Лас-Акасиас города Кабударе (входит в агломерацию Большого Баркисимето в штате Лара). Как сообщили источники в социальных сетях, граната не взорвалась. В доме, по сообщениям, проживает Национальной полиции Венесуэлы (FAES).

Предположительно, попытка покушения была местью со стороны членов банды «Эль-Сантанита». Другой источник отмечает, что граната была уничтожена командой разминирования Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN), никто не пострадал.

Дома в престижном районе города Кабударе

Центральная Венесуэла

Завершение учений «Боливарианский щит — 2021»

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино объявил об успешном окончании военных учений «Боливарианский щит — 2021». Он поздравил офицеров Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы (CEOFANB) с успехом и заявил, что на учениях «вновь почувствовал себя юным кадетом».

Об окончании учений Падрино объявил из военного Форта Гуайкайпуро. Согласно официальной версии Стратегического командования, учения «были направлены на повышение оперативной готовности Боливарианских вооруженных сил к бою и подавлению внутренних и внешних угроз, а также вооруженных группировок из Колумбии».

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино

Однако в других сообщениях Стратегическое командование ВС Венесуэлы подчеркивало свою готовность к восстановлению прямого контроля над спорной территорией Гайана-Эсекиба, которая на данный момент де факто находится под контролем соседней Гайаны.

«Территория и прочие владения Республики соответствуют границам Генерал-капитанства Венесуэлы (в 1810 году). Гайана-Эсекиба — наша. Вот наш ответ Гайане», — объявило командование в Twitter.

Спор за территорию Гайана-Эсекиба возобновился с новой силой после того как в 2019 году Венесуэла отказала американской нефтяной компании Exxon в праве на добычу в своих территориальных водах.

Читать о том, как и почему США вмешались в пограничный конфликт между Венесуэлой и Гайаной

Корпорация продолжает вести геологическую разведку и добычу нефти в территориальных водах соседней Гайаны, часть которых Каракас считает своими. В ответ на давление со стороны Венесуэлы Гайана начала совместное патрулирование с кораблями ВМС США.

Блокпосты в Каракасе

Источники в соцсетях сообщили, что силы безопасности Венесуэлы развернули утром 8 марта блокпосты на всех въездах и выездах из города, а также на главных улицах.

По неофициальным данным, поводом для оперативных мер стало введение более жесткого режима карантина из-за COVID-19. Пропускать будут только грузовики с продовольствием и товарами первой необходимости, топливом, общественный транспорт, а также пешеходов и водителей со специальными удостоверениями. Также предположительно будут введены ограничения времени работы частных предприятий.

Улица в Каракасе

В соцсетях считают, что власти города вводят ограничения, чтобы не допустить несогласованных массовых демонстраций 8 марта — массовые акции будут допущены только в районах и организациях, лояльных официальному правительству.

Источники в соцсетях сообщают, что контрольные пункты в Каракасе уже в начале дня собрали крупные пробки.

Труп в Ла-Кастельяна

Источник в соцсетях сообщил об обнаружении мертвого тела на северной окраине Каракаса, в районе Ла-Кастельяна. Предположительно, смерть наступила по естественным причинам. Источник отмечает, что очень долго пришлось ждать машину санитарной службы, которая бы забрала тело.

Восточная Венесуэла

Рост количества заражений в Ансоатеги

Протектор венесуэльского штата Ансоатеги Хесус Фигуэра сообщил о росте числа зараженных COVID-19 в южном городе Эль-Тигре — за минувшие сутки в госпитале с признаками заболевания оказались 17 человек. Десять доставили госпиталь Гевары Рохаса, а еще семь — в расположенный поблизости диагностический центр Ноэля Родригеса. Один из них — в серьезном состоянии. Власти заверили, что ни у одного из пациентов не выявлен новый «бразильский» штамм коронавируса.

Источники El Pitazo в госпитале Эль-Тигре сообщили, что за минувшие 10 дней у них умерли шесть человек от осложнений, связанных с коронавирусом.

В городе Эль-Тигре

Сейчас в штате Ансоатеги ужесточаются карантинные меры для предотвращения распространения пандемии. Мэр Гуанипы Франсиско Белисарио признал, что наблюдается рост числа заболевших — в Венесуэлу проник новый штамм коронавируса, который более агрессивен и требует более серьезных мер для борьбы с ним.

Национальное радио Венесуэлы сообщило, что на севере Ансоатеги была проведена раздача гуманитарной помощи в индейской коммуне Гран-Касик-Каярима. В раздаче гумпомощи участвовали протектор штата Луис Хосе Маркано и министры правительства Мадуро, отвечающие за благополучие коренных народов Венесуэлы.

Оказание гуманитарной помощи индейскому населению проводится в рамках Плана всесторонней помощи жертвам экономической войны и блокады, объявленного властями страны.

Экономика

С 8 марта в Венесуэле входят в обращение новые банкноты достоинством в 200 000, 500 000 и 1 000 000 боливаров, о выпуске которых ранее объявил Центробанк. El Pitazo указывает, что новые банкноты защищены от подделки такими элементами, как водяные знаки, защитная нить, магнитные метки и специальная окраска, затрудняющая сканирование и копирование банкнот.

На лицевой стороне всех трех банкнот изображен герой Венесуэлы полководец Симон Боливар. На обратной стороне купюр в 200 000 и 500 000 боливаров изображен его мавзолей в Каракасе.

Гуманитарное положение

Учителя боятся вернуться в школы

Руководство Ассоциации католического образования (Avec) в Венесуэле выразило обеспокоенность в связи с намерением правительства восстановить очные занятия в школах. За минувшие сутки в стране зафиксировано 453 случая COVID-19 и шесть смертей — таким образом, уровень заболеваемости в стране остается стабильным.

По словам президента Ассоциации сестры Алисии Боскан, для начала занятий может не хватить учителей — за минувший год многим из них пришлось уйти из преподавания из-за низких зарплат и необходимости совмещать занятия с другими видами заработка. Еще больше может уйти из опасений перед пандемией.

Венесуэла осталась без междугороднего транспорта

Проправительственные источники в Twitter объявили, что междугородний общественный транспорт в Венесуэле прекращает работу с 8 по 14 марта. Это делается по распоряжению президента Николаса Мадуро в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Источники называют эти меры «радикальным карантином», связанным с проникновением в Венесуэлу более агрессивного «бразильского штамма» коронавируса.

Оппозиционные источники не согласны. В соцсетях возмущаются тем, что на католическую Пасху (4 апреля) никаких дополнительных ограничений вводить не планируется. В Twitter утверждают, что Венесуэла вновь столкнулась с нехваткой горючего — в первую очередь дизельного топлива, которым заправляют автобусы.

Прямого подтверждения информации о нехватке дизтоплива нет. Некоторые пользователи утверждают, что причина перебоев с поставками — не недостаток топлива, а нехватка транспортных мощностей и цистерн для его перевозки потребителям с территории нефтеперерабатывающих заводов.

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