Новосибирский зоопарк рассказал о лучших отцовских качествах императорского тамарина

Новосибирск, 8 марта. Самцы императорского тамарина демонстрируют лучшие отцовские качества. К такому выводу пришли сотрудники Новосибирского зоопарка.

В часть 8 Марта в соцсети «ВКонтакте» появился пост, авторы которого рассказали, почему тамарины достойны звания «лучший отец среди зверей». С первых дней именно самцы принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения.

«Отец с первых дней жизни малышей носит их на себе, отдает их самке только на кормление», — рассказали в зоопарке.

Первые месяцы малыши императорских тамаринов не остаются в одиночестве: они либо на папе, либо на маме. Когда детеныши подрастают, в их воспитании могут принять участие другие представители данного вида.

Екатеринбургский зоопарк получил в дар от коллег из Москвы несколько экзотических животных, сообщало Федеральное агентство новостей. Среди них — краснорукий тамарин, кинкажу, гавиаловый крокодил, росомаха и садовый уж.