Парламент Ливии в полном составе встретился в Сирте

Сирт, 8 марта. Корреспонденты Федерального агентства новостей прибыли на место проведения первого за последние несколько лет заседания Палаты представителей Ливии.

«Мероприятие проходит на территории конференц-центра «Уагадугу». Это историческое событие для Ливии», — передает корреспондент ФАН с места событий.

Комплекс окружен многочисленной охраной. Само совещание идет в закрытом от журналистов режиме. Однако по окончании встречи представителей прессы должны запустить в зал к депутатам для озвучивания итогов.

«Около десяти съемочных групп, включая единственную российскую, ожидают разрешения на проход в зал заседаний и съемки. На данный момент известно, что перед членами Палаты представителей выступил премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба, который призвал не исключать никого из ранее предоставленных списков временного правительства. Он заверил, что в них представлены лучшие политики страны», — рассказал корреспондент ФАН.

В процессе мероприятия депутаты парламента планируют обсудить вопрос предоставления вотума доверия временному Правительству национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Дабибой, а также выбрать нового председателя Палаты представителей.

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