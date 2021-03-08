Британский премьер встретился со спецпосланником Байдена по климату

Лондон, 8 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в Лондоне со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри.

Как сообщает канцелярия британского премьера, стороны обсудили стоящие перед миром вызовы в сфере экологии. Кроме того, Керри провел переговоры с главой оргкомитета 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алоком Шармой. Чиновник отвечает за подготовку к мероприятию, которое пройдет в ноябре в Глазго.

В канцелярии Джонсона отметили, что визит Керри в Лондон стал свидетельством желания Байдена и его команды отойти от подходов экс-президента США Дональда Трампа в вопросах климата.

До 10 марта Джон Керри посетит Брюссель и Париж, где обсудит с властями Франции и чиновниками Еврокомиссии подготовку к саммиту по борьбе с изменениями климата, инициатором которого стал Байден.

В середине февраля 2021 года Джон Керри заявил, что США официально вернулись в Парижское соглашение по климату, передает НСН.

Ранее стало известно, что Байден еще на год продлил санкции против Ирана. Антииранские санкции со стороны США были введены еще в марте 1995 года, в период президентства Билла Клинтона.